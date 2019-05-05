"صلاح" يخطف أنظار الصحافة الإنجليزية بعد الإصابة

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تناولت الصحف الإنجليزية صباح اليوم باهتمام بالغ إصابة اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي خلال لقاء فريقه ليلة أمس مع نظيره نيوكاسل ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

البداية عند صحيفة "ديلي ميل"، التي قالت إن جماهير ليفربول تنتظر نتائج الفحوصات الطبية التي سيخضع لها محمد صلاح لتحديد حجم الإصابة ومدى إمكانية مشاركته في مباراة برشلونة، لاسيما أن جماهير "الريدز" تعلق آمالها على النجم المصري في تحقيق ريمونتادا تاريخية وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

أما صحيفة "ديلي ستار" فقالت إن حالة من القلق تسيطر على نادي ليفربول وجماهيره بعد الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح، بينما قالت صحيفة "صن"، إن ليفربول تلقى ضربة جديدة بإصابة هدافه وسط شكوك حول مشاركته أمام برشلونة الإسباني.

وأضافت الصحيفة أن إصابة محمد صلاح زادت من أوجاع ليفربول في ظل إمكانية غياب البرازيلي فيرمينو عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وعنونت صحيفة "اكسبريس سبورت"، "اوه محمد صلاح ليس مجدداً.. ليفربول يتشبث في السباق على اللقب وذلك بعدما خسر خدمات صلاح.. نيوكاسل 2-3 ليفربول".

واستعاد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بعدما حقق فوزًا غالياً على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس.

وفي النهاية أجمعت الصحافة الإنجليزية على مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول وبرشلونة الإسباني المحدد لها بعد غد الثلاثاء بملعب "آنفيلد"، في "إياب" نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز أهداف ليفربول كلا من فيرجيل فان دايك بالدقيقة (13)، محمد صلاح (28)، ديفوك أوريجي (86)، فيما سجل هدفي نيوكاسل كريستيان أتسو (20) وسالومون روندون (54).

ورفع ليفربول رصيده إلى 94 نقطة في الصدارة، ويتبقى له مباراة وحيدة أمام ولفرهامبتون بملعب "آنفيلد"، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 92 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام ليستر سيتي بملعب "الاتحاد"، وبرايتون خارج ملعبه.

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