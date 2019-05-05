إعلامية شهيرة عقب مرض شريف مدكور: "الدورعلينا"

05 مايو 2019 - 11:26 ص

استنكرت الإعلامية رشا قنديل ما يتم تداوله يوميا حول واقعة مرض الإعلامي شريف مدكور.

وكتبت قنديل على حسابها في تويتر : "الآن تمتلئ الصفحات بمواقف "رجولية" يقوم بها شريف يومياً.. لكن ما الذي تحاولون إثباته؟"

وأضافت : "أعتقد أننا لم نكن نستحق كل مساحات التعبير التي أُتيحت لنا لنستغلها في الاغتيال المعنوي الذي نمارسه بهدوء وبقلب بارد، رغم أننا كلنا معرضون أن يأتي الدور علينا، كلنا في مرمى الرصاص.."

كما قامت قنديل بإعادة مقال للشاعرة " جيهان عمر"، والذي يحمل تساؤلا : "لماذا لم تتزوج يا شريف؟

وأضافت :يسألون بخبث حين أعلن أنه عَبَر الأربعين.. يريدونه أن يتزوج حتى يدحض شكوكهم الملتصقة به.. قالوا إنه "ليس رجلاً"، إذ هناك مقاييس ثابتة يجب أن يمتلكها الجميع في مجتمعنا الذكوري.

كما تساءلت الكاتبة لماذا انتفضت مواقع التواصل رغم وجود الكثير من الشخصيات العامة المصابة بالمرض نفسه؟

وأضافت أنه الإحساس بالذنب الذي يحركنا.. لقد ظلمنا شريف مدكور كثيراً حينما تركناه يواجه التهم الذكورية الكثيرة بمفرده.

وتابعت : " كان من هذا النوع من البشر الذي اختار الابتسامة، ترك لنا التجهم في وجه الحياة وابتسم.. طعنوه في رجولته كثيراً، فلم يتساءل ما الخطأ الذي ارتكبه سوى هذه الطريقة المختلفة التي يختار بها ملابسه أو الطريقة التي يتعامل بها".

وأوضحت : "كانت هذه هي التهمة.. قالوا إنه : "ليس رجلاً"، إذ هناك مقاييس ثابتة يجب أن يمتلكها الجميع في مجتمعنا الذكوري... إن تغيّرت، سيكون هذا التغيير هو الإهانة التي سأوجهها إليك، سأفضحك بها".

وأشارت الكاتبة إلى أن الصفحات تمتليء الآن بمواقف "رجولية" يقوم بها شريف يومياً: إنه يفعل الخير دائماً، متطوع منذ سنوات في غسيل الموتى.. لكن ما الذي تحاولون إثباته؟ وهل نحن مطالبون بأن تمتلئ "صفحتنا" بفعل الخير كي نحترم إنسانًا؟ أو أن ننتظر مرضاً خطيراً لنتراجع عن الظلم ونعتذر عما بدر منا؟

واختتمت حديثها قائلة: قرأنا كثيراً عن اقتراب هذا المرض اللعين من صديق، قرأنا وعرفنا متى يستسلم الجسد لجنون الخلايا.. يفعل ذلك في لحظات القهر والألم الشديد، في اللحظات التي نتعرض فيها للظلم من بشر لم نفكر في إيذائهم أبداً... لكنهم وضعونا في منتصف الكون وأطلقوا الرصاص".

يذكر أن الإعلامي شريف مدكور، كان قد ذكر تفاصيل جديدة عن إصابته بسرطان القولون الذي كشف عنه مؤخرًا عبر صفحته الرسمية "فيس بوك "، قائلاً: "أنا تعبان ومخضوض، أنا عارف إن سرطان القاولون حاجة مش سهلة ولا بسيطة، لكن أنا حاسس بفرحة وألم من رد فعل جمهوري، وبشكر كل اللي بيدعلي حتي لو بيكرهني".