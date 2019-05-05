انتحار طبيب أسنان فى ظروف غامضة بالبحيرة

أحمد الشربينى
انتحر طبيب أسنان فى ظروف غامضة بشنق نفسه بحبل داخل شقته بالبحيرة، ونقلت الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمعهد الطبى القومي تحت تصرف النيابة.
وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد انتحار طبيب أسنان مقيم بمنطقة شبرا بدائرة قسم شرطة دمنهور.
وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين العثور على جثة "ح.ف.ع"، 27 عامًا "طبيب أسنان، بداخل حجرة منزله، وهناك حبل غسيل ملفوف حول رقبته.
ونقلت الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمعهد الطبي القومي بدمنهور تحت تصرف النيابة، وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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