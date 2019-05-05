"أوبر" تعلن عن علاقة جهاز حماية المنافسة باندماجه مع كريم

05 مايو 2019 - 11:13 ص

أعلنت شركة أوبر للنقل عن أحقية جهاز حماية المنافسة، في تعطيل صفقة استحواذها على شركة "كريم" أو منعها، التي من المتوقع إتمامها بالربع الأول من عام 2020.

وقال بيان صادر عن جهاز حماية المنافسة إن الشركة ذكرت في إفصاحها الرسمي أمام الهيئة العامة للرقابة المالية بالولايات المتحدة الأمريكية، تمهيدًا لطرح أسهمها ببورصة نيويورك الأسبوع المقبل، أن صفقة اندماجها مع شركة كريم بالشرق الأوسط، متوقفة على موافقة الجهات التنظيمية، وعلى رأسها جهاز حماية المنافسة المصري، الذي يسمح قانونه بالموافقة على الصفقة أو الموافقة مع وضع بعض الشروط أو رفض الصفقة تمامًا.

وأضاف الجهاز أن اعتراف "أوبر" جاء تماشيًا مع ما أعلنه بأن القانون يسمح للجهاز بالخيارات الثلاثة، وأن الجهاز ما زال في علمية الدراسة والبحث وجلسات الاستماع لكافة الآراء، ودراسة آثار الصفقة على الاستثمار، والفحص الفني من قِبَل الجهاز سوف ينتهي؛ إما إلى الموافقة على إتمام العملية، وإما إلى الموافقة مع وضع تدابير ملزمة للأطراف للحد من الأضرار الناتجة عنه، أو إلى رفض العملية إذا ما تبين أن هناك أضرارًا قد تصيب السوق المصرية لا يمكن تداركها.

وأطلعت شركتا أوبر وكريم للنقل التشاركي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على تفاصيل صفقة استحواذ “أوبر” على “كريم”، لـ”التيسير على الجهاز في اتخاذ قراره بشأن الصفقة”.

وقالت مصادر لصحيفة البورصة، إن الجهاز سيستمر في عمليات الفحص وجلسات الاستماع لجميع الأطراف المعنية ودراسة آثار الصفقة على الاستثمار، مضيفة أن الجهاز سيصدر قراره بشأن الصفقة خلال مدة 60 يومًا من تاريخ إعلانه ويجوز مد تلك المدة.

كان جهاز حماية المنافسة قد عقد جلسة استماع بحضور ممثلين عن شركتي أوبر وكريم؛ وحضر لمقر الجهاز ممثلون للشركتين؛ وذلك في إطار بحث الجهاز لآثار عملية استحواذ شركة أوبر على جميع عمليات شركة كريم في الشرق الأوسط وبالأخص في مصر، وتقييم آثارها على المنافسة بالسوق المصري.