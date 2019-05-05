بالصور.. قصة أصغر مصاب بـ"الزهايمر" فى العالم

05 مايو 2019 - 11:09 ص

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على قصة أصغر مصاب بمرض "الزهايمر" في العالم، وفق قولها، وهو شاب يبلغ من العمر 32 عامًا، ولكنه يرى حياته تنزوى أمام عينيه كل يوم، إذ وصل الأمر به لعدم معرفة أبنائه.

وأجرت الصحيفة البريطانية، مقابلة معه، في منزله، موضحة أن دي دانييل برادبري، هو عازف "درامز"، يبلغ من العمر 32عامًا، مصاب بمرض الزهايمر منذ عامين، لذا عندما تراه وهو يتمايل في مشيته كرجل مسن للغاية، تدرك على الفور أن هناك شيئًا خاطئًا.

ويعتقد "دانييل" أنه أصغر مصاب بالزهايمر في بريطانيا، حيث يقول: "أنا محبط للغاية، كيف يفشل جسدي كل يوم في المقاومة، فضلاً عن معرفتي أنني لن أرى أطفالي يكبرون، بل أشعر بأنني عبء عليهم".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تقديم دانييل وعائلته لمشاهدي "بي بي سي 1" الأسبوع الماضي، وهم يحكون في فيديو مصور معاناتهم مع مرض أبنهم .

وذكرت الصحيفة أن برغم عدم وجود علاج لهذا المرض، إلا أن هناك أدلة متزايدة على أن الموسيقى يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض مثل القلق والاكتئاب، كما تجلب المتعة للمريض وعائلته.

وتابعت أن قسوة مرض "الزهايمر" لا تعرف حدود، فقبل بضع سنوات فقط، كان "دانييل" يتطلع إلى تربية توأمه "جاسبر ولولا" مع زوجته جوردان، أما الآن فهو يتعرف عليهم بالكاد.

وأضافت أن في الوقت الراهن، فيعيش "دانييل" في حالة متذبذبة، لكن نمن الواضح أن قوته الجسدية تتلاشى بسرعة بحيث لم يعد بإمكانه حمل توأمه الذين يبلغون من العمر عامين ويكافح لمتابعة المحادثة بشكل منتظم .

ونوهت الصحيفة بأنه يدرك ما يحيط به جيدًا، لكنه يجد صعوبة في التركيز، لذلك يترك لزوجته كل ما يخصه ويخص أمور المنزل تحت تصرفها.

وتقول زوجته: "أنا لم أفقد رفيقي وصديقي الحميم فقط، لكنه ربما تنتقل جينات المرض إلى أطفالنا، وعندها يتعين عليا تكرار التجربة عندما يكونون أكبر سناً ويبدأ إظهار أعراض المرض عليهم".

وأضافت أن "الزهايمر هو مرض مرتبط بالسنوات اللاحقة من الحياة، لكن دانيال لاحظ في البداية حدوث عدة أخطاء في بداية عمله كمهندس فضاء، ولكن عندما بلغ من العمر 28 عامًا، وجد نفسه يكافح للاحتفاظ بالمعلومات".

وأردفت: "كان يكتب كل شيء في مدونة، لكن في اليوم التالي كان ينسى ما فعله وما كان علي أن يفعله"، متابعة أن "بعد استبعاده من وظيفته بعد تسعة أشهر بسبب فشله في التطور، سقط فيما اعتقدنا وقتها أنه اكتئاب لمدة 18 شهرًا".

واستطردت زوجة "دانيل":"في هذه الفترة قد لاحظت أنه لم يكن على ما يرام. تتذكر قائلةً: "كنت أعلم أن هناك شيئًا إدراكيًا يحدث وكنت أخشى حدوث ورم في المخ أو سرطان، لكن هذا لم يحدث أبدًا".

و"في عيد ميلاد التوائم الأول في يوليو 2017، أصبحت الأعراض أكثر وضوحًا، لذا شككنا أنا وعائلته هناك خطأً خطيرًا، وبعد الكشف أتصدمنا أنه مصاب بـ"الزهايمر" وفي هذا العمر".



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