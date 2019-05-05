» «بيراميدز» يواجه المصرى وعينه على صدارة الدوري

05 مايو 2019 - 11:01 ص

يستضيف فريق بيراميدز، نظيره المصرى البورسعيدى في الخامسة والنصف مساء اليوم، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين لبطولة الدورى الممتاز.

ويدخل "بيراميدز" المباراة وعينه على الثلاث نقاط من أجل المحافظة على صداره الدورى، لتعويض التعثر الأخير أمام مصر للمقاصة، والتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

يستعيد بيراميدز فى مباراة اليوم الثنائى البوركينى إيريك تراورى ومحمد فاروق بعد غيابهما عن المباراة الأخيرة للإيقاف، وحرص رامون دياز المدير الفنى خلال التدريبات فى اليومين الأخيرين على علاج الأخطاء الكثيرة التى وقع فيها الفريق فى مباراة المقاصة الأخيرة.

وعلى الجانب الآخر، يسعى المصرى لتحقيق الفوز الغائب منذ 3 مباريات، وتحديداً منذ الفوز على الزمالك، حيث تعادل الفريق فى مباراتين أمام وادى دجلة والإسماعيلى، وخسر من الأهلى.