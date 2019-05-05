3 قرارات رسمية للرقابة المالية..تعرف عليهم

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نشرت جريدة "الوقائع المصرية" في عددها رقم 102، الصادر في 5 مايو 2019، 3 قرارات للهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 149 لسنة 2019، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص والزمالة للعاملين بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

والقرار رقم 150 لسنة 2019، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي، لصندوق التأمين الخاص بأفراد المخابرات العامة.

والقرار رقم 152 لسنة 2019، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الصحية الخاص للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر.




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