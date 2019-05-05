أحلام "صلاح" الضائعة بين "راموس دوبرافكا"

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أصيب اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال مشاركته في لقاء ليلة أمس مع فريقه أمام نيو كاسل ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وترددت أنباء عبر وسائل الإعلام الإنجليزية حول إمكانية مشاركة صلاح أمام برشلونة الإسباني في اياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر له الثلاثاء المقبل على استاد "آنفيلد".

وبات محمد صلاح "تخصص" إصابات في اللحظات المصيرية مع ليفربول ومنتخب مصر والتي تسببت في غيابه عن مناسبات كبرى ومواجهات مصيرية مع الريدز والفراعنة.

سيرجيو راموس

تعرض محمد صلاح لإصابة بخلع في الكتف بعد تدخل عنيف من الإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، في اللقاء الذي جمع الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وحرمت الإصابة صلاح من مواصلة التألق مع فريقه والإنجليزي وحصد لقب أوروبا، بالإضافة إلى أنها ابعدته عن المشاركة مع منتخب مصر في أول مواجهة ببطولة كأس العالم "روسيا 2019" أمام أوروجواي والتي انتهت بهزيمة الفراعنة بهدف دون رد.

مارتن دوبرافكا

سقط محمد صلاح على أرضية "سانت جيمس بارك" مغشيا عليه بعد التحام عنيف مع السلوفاكي مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل يونايتد في اللقاء الذي جمعهم لحساب الجولة السابعة والثلاثون للدوري الإنجليزي وغادر على آثرها الملعب باكيا في لحظة حاسمة لليفربول الذي ينافس بقوة على لقب الدوري الإنجليزي.

ولم تتحدد حجم إصابة محمد صلاح ومدة غيابة عن الملاعب، وفرص مشاركته في لقاء الثلاثاء المقبل أمام برشلونة الإسباني، وخاصة وأن منتخب مصر مقبل على خوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقيا 2019، ويعد محمد صلاح أهم الأورواق الرابعة للمنتخب الوطني التي يعتمد عليها المكسيكي خافيير أجيري المدير الفتي للفراعنة.


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