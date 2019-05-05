30 ألف مقعد في صالات السينما السعودية

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عبد القادر وحيد- متابعات

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السعودية

2020

صالات السينما

30 ألف مقعد

ارتفع عدد شاشات العرض في السعودية خلال عام  واحد  من 5 إلى 48 مقعدا ، حيث ينتظر أن يصل إلى 70 خلال عام 2020، بحسب ما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية.

وقالت الصحيفة إن ذلك يأتي في إطار ما تسعى إليه الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لدعم هذه الصناعة.

وكانت هيئة الترفيه قد منحت مؤخرا 4 رخص تشغيلية لافتتاح صالات عرض جديدة في المملكة، لكل من amc و فوكس سينما ولوكس للترفيه.

وحققت هذه الخطوات المتلاحقة ارتفاع في عدد صالات السينما إلى 6 صالات، 5 منها في الرياض بمركز الملك عبدالله المالي، والرياض بارك وذا روف، وبرج المملكة، وصالة واحدة في ردسي مول جدة.

كما ارتفع عدد المقاعد خلال العام الماضي من 1530 مقعدا إلى 5104 مقعدا، ومن المتوقع أن تصل إلى 30 ألف خلال العام القادم.


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