تدوينة لكاتب سعودى عن قصف غزة تشعل "تويتر"

05 مايو 2019 - 10:16 ص

تسببت تدوينة للكاتب السعودي "تركي الحمد" عن قصف إسرائيل لغزة، في ردود فعل واسعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب الحمد على حسابه في تويتر: "ويتكرر المشهد.. صواريخ من غزة على إسرائيل.. إسرائيل تقصف.. وساطة من هنا وهناك ثم يتوقف القتال، ويدفع الفلسطيني البسيط الثمن.

وأضاف: "إنها المقاومة يا صاحبي.. إيران وتركيا في ورطة، والفلسطيني يدفع الثمن".

من جانبه علقت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي: "على فكرة من يدافع عن أرضه وعرضه ويستشهد.. سيكون في جنات الخلد بإذن الله".

وأضافت في تعليقها: "ومن يدافع عن كيان صهيوني مجرم سيكون في مزبلة التاريخ.. كل واحد سيجد نفسه في المكان الذي يليق به".

وكتب حساب منيرة الخماس: "الثمن الذي يدفع في سبيل تحرير الوطن، لا يقاس بمسطرتك الثابتة، القياس نسبي في قضايا الحرب والربح هو الكرامة والحرية وليس الأمان والمنزل، مقتضيات الوضع في سلم وحرب هي ما تحدد مقياس الربح والخسارة، الخسارة في الصمت والذلة".

وسخر آخر: "واضح جدًا إن قلبك على الفلسطينيين.. حنين آوي".



