  • الأحد 05 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:33 ص
بحث متقدم
انتحار طبيب صيدلي داخل مسكنه

انتحار طبيب أسنان فى ظروف غامضة بالبحيرة

شريف مدكور

إعلامية شهيرة عقب مرض شريف مدكور: "الدورعلينا"

صورة الخبر

بالصور.. قصة أصغر مصاب بـ"الزهايمر" فى العالم

محمد صلاح وراموس

أحلام "صلاح" الضائعة بين "راموس دوبرافكا"

مديرية امن الجيزة

القبض على سارقي سيارة نقل أموال الشيخ زايد

أرشيفية

30 ألف مقعد في صالات السينما السعودية

السيسي

بث مباشر.. السيسى يفتتح عددًا من المشروعات القومية

تركي الحمد

تدوينة لكاتب سعودى عن قصف غزة تشعل "تويتر"

أنور قرقاش

الإمارات: لهذا السبب تم عزل البشير

الملك سلمان

المحرومون من قرار العفو للملك سلمان

تدوينة لكاتب سعودى عن قصف غزة تشعل "تويتر"

عرب وعالم

تركي الحمد
تركي الحمد

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

استشهاد فلسطينييْن بقصف إسرائيلي شرقي قطاع غزة

#

قصف إسرائيلي على غزة

#

الجيش الإسرائيلي يقصف موقعين لحماس جنوبي غزة

#

إصابة 3 فلسطينيين في قصف على قطاع غزة

تسببت تدوينة للكاتب السعودي "تركي الحمد" عن قصف إسرائيل لغزة، في ردود فعل واسعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب الحمد على حسابه في تويتر: "ويتكرر المشهد.. صواريخ من غزة على إسرائيل.. إسرائيل تقصف.. وساطة من هنا وهناك ثم يتوقف القتال، ويدفع الفلسطيني البسيط الثمن.

وأضاف: "إنها المقاومة يا صاحبي.. إيران وتركيا في ورطة، والفلسطيني يدفع الثمن".

من جانبه علقت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي: "على فكرة من يدافع عن أرضه وعرضه  ويستشهد.. سيكون في جنات الخلد بإذن الله".

وأضافت في تعليقها: "ومن يدافع عن كيان صهيوني مجرم سيكون في مزبلة التاريخ.. كل واحد سيجد نفسه في المكان الذي يليق به".

وكتب حساب منيرة الخماس: "الثمن الذي يدفع في سبيل تحرير الوطن، لا يقاس بمسطرتك الثابتة، القياس نسبي في قضايا الحرب والربح هو الكرامة والحرية وليس الأمان والمنزل، مقتضيات الوضع في سلم وحرب هي ما تحدد مقياس الربح والخسارة، الخسارة في الصمت والذلة".

وسخر آخر: "واضح جدًا إن قلبك على الفلسطينيين.. حنين آوي".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (12) الشريعة لن تحميك!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» «بيراميدز» يواجه المصرى وعينه على صدارة الدوري
» طالب يقتل صديقه أثناء وصلة مزاح في المنوفية
» اليوم.. الحكم على 66 متهمًا بـ"فض اعتصام النهضة"
» بمباركة أمريكية.. كوريا تختبر صواريخها الجديدة طويلة المدى
» حريق هائل داخل شقة سكنية بالشرابية
» "بن سلمان" يتكفل بعلاج طفل يمنى.. ما قصته؟
» رجل يحطم أرقام جينيس بـ 28 إصبعا
» "مرحاض" من الذهب لزوار قصر بلينهايم
» نقيب الزبالين: بنضف البلد ومحدش حاسس بينا
» عجوز يعتدى على معلمة بالضرب المبرح بالفصل
» مميش: "إحنا قادرين على كل حاجة"

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة