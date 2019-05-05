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رجل يحطم أرقام جينيس بـ 28 إصبعا

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موسوعة جينيس
موسوعة جينيس

متابعات - أمينة عبد العال

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تمكن رجل من الهند بتحطيم الرقم القياسي لموسوعة جينيس لعدد أصابع القدم واليد، الذي وصل لديه إلى 28 إصبعا.

والهندي ديفيندرا سوثار ذو 43 عامًا من مدينة هيماتناغار غرب الهند، يمتلك أصبعين إضافيين في اليد الواحدة والقدم الواحدة، مما يسبب له متاعب أحياناً أثناء عمله بمهنة النجارة.

ويقول الرجل الهندي أنه يشعر أحيانا بالإحباط أثناء عمله، بسبب حرصه الدائم على عدم تعرض أي من أصابعه للقطع، خاصة أثناء عمله بالمنشار والمطرقة، كما أن الأمر يكلفه دائما عناء البحث عن أحذية مناسبة.

جدير بالذكر، أن واحداً من كل 700 إلى 1000 مولود معرض لخطر زيادة عدد الأصابع وفقاً لما تشير إليه الإحصائيات.

ويصدر كتاب جينيس سنويًا، يحتوي على الأرقام القياسية العالمية المعروفة، والكتاب بنفسه حقق رقماً قياسياً، حيث أنه يعتبر سلسلة الكتب الأكثر بيعاً على الإطلاق.

وتم إصدار أول نسخة من الموسوعة في 1955 بواسطة شركة جينيس. وتعد هذه الموسوعة من أدق المراجع التي يتم الرجوع إليها في معرفة الأرقام القياسية.

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