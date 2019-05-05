الزمالك يسعى لكسر عقدة "سوسة" بالكونفدرالية

05 مايو 2019 - 10:12 ص

يواجه فريق الزمالك نظيره النجم الساحلي التونسي، في التاسعة مساء اليوم في إطار مباراة الإياب ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية على الملعب الأوليمبي بسوسة.

ويسعى الزمالك لحسم التأهل للنهائي البطولة، كما يأمل الفارس الأبيض في كسر عقدة ملعب «سوسة»، خاصة أنه لم يعرف طعم الفوز فى جميع مبارياته التي خاضها أمام النجم على هذا الملعب.

من جانبه عقد كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، جلسة تحفيزية مع اللاعبين لشرح طريقة اللعب الذى سيبدأ بها الفريق أمام النجم، موضحاً أن هذا اللقاء مصيري ولا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية من أجل التتويج بالكونفيدرالية.

يذكر أن الزمالك فاز ذهابًا بهدف دون رد على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، أحرزه محمود عبد المنعم كهربا.