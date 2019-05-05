6 نصائح للعمال للوقاية من ارتفاع درجة حرارة الشمس برمضان

05 مايو 2019 - 10:08 ص

نصح حامد العفري، استشاري السلامة والصحة المهنية العمال خلال أشغالهم فى شهر رمضان باتباع النصائح التالية للوقاية من ضربات الشمس

وقال هذه النصائح تشمل التالي:

1 - عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

2 - ارتداء الملابس الخفيفة ذات الألوان الفاتحة الفضفاضة.

3 - استخدام غطاء رأس مناسب بمعامل حماية SPF of 30 .

4- استخدام الكريمات الواقية من الشمس.

5- تناول كمية كافية من السوائل وخصوصا الماء في أثناء فترة الليل "8 أكواب يوميا".

6 - تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين "قهوة - شاي" ليلا.

وطالب العفرى إدارة المنشآت بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتقليل درجات الحرارة المرتفعة "من تحكمات هندسية وتهويات وأبعاد لمصادر الحرارة إلخ الطرق المتعلقة بالسيطرة على الحرارة العالية" طبقا لنص المادة 208 من قانون العمل 12 لسنة 2003 (اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحرارة – الوطأة الحرارية).

كما طالب الإدارة في المنشآت التقيد بساعات العمل والمنصوص عليها بالجدول المرفق بالقرار الوزاري 211 لسنة 2003 المنفذ لحكم المادة 213 من قانون العمل 12 لسنة 2003.