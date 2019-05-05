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"مرحاض" من الذهب لزوار قصر بلينهايم

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قصر بلينهايم
قصر بلينهايم

متابعات - أمينة عبد العال

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بالرغم من أن قصر بلينهايم من القصور التاريخية في بريطانيا والمليئة بالتحف الفنية، إلا أنه يتم وضع "مرحاض" به حاليًا وسيسمح للجمهور باستخدامه.

والمرحاض مصنوع من الذهب، عيار 18 قيراطًا، من صنع الفنان الإيطالي موريزيو كاتيلان، والذي سيُسمح للعموم باستخدامه.

ويعد هذا القصر الذي يقع في وودستوك، أوكسفوردشاير، واحدًا من المعالم التاريخية في المملكة المتحدة، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وسيتم تثبيت المرحاض الذهبي، في منزل أوكسفوردشاير الريفي، كجزء من معرض فني للفنان الإيطالي، موريزيو كاتيلان، في وقت لاحق من هذا العام.

وسيكون المرحاض أيضًا أداة فعالة يمكن للجمهور استخدامها.

وسيتم تركيب المرحاض الذي تبلغ قيمته 2.5 مليون دولار في غرفة ليست بعيدة عن المكان الذي وُلد فيه السير وينستون تشرشل.

وقصر بلينهايم هو منزل ريفي ضخم يقع في وودستوك، أوكسفوردشاير، إنجلترا قرب قرية بلادون، وهو مقر إقامة دوقات مارلبورو.

تم بناء القصر، كواحد من أكبر البيوت في إنجلترا، بين 1705 وحوالي عام 1724، و قد تم إدراجه على لائحة مواقع التراث العالمي لليونسكو في عام 1987

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