» "بن سلمان" يتكفل بعلاج طفل يمنى.. ما قصته؟

وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمعالجة الطفل اليمني، رواف جابر آل عوفان، على حسابه الخاص، حسبما ذكر السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، عبر "تويتر".

وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمعالجة الطفل اليمني، رواف جابر آل عوفان، على حسابه الخاص، حسبما ذكر السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، عبر "تويتر".