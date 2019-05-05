» "بن سلمان" يتكفل بعلاج طفل يمنى.. ما قصته؟

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وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمعالجة الطفل اليمني، رواف جابر آل عوفان، على حسابه الخاص، حسبما ذكر السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، عبر "تويتر".

ويعاني الطفل ذو العام وأربعة أشهر من ورم خبيث أفقده إحدى عينيه، ويقول جابر فيصل آل عوفان، والد الطفل المصاب، إن المعاناة بدأت منذ لحظة ولادته، حيث سبب له الحبل السري اختناقا بعد التوائه على رقبته، وأصيب بسوائل في جسمه، وضمور في الدماغ، أدى لتدهور صحته حتى أصيب بورم في عينه.

وتابع آل عوفان: "راجعت بابني منذ بداية ولادته وإصابته بالمرض، إلى يومنا هذا، أكثر من 7 مستشفيات في اليمن، وكان آخر رد تلقيته منهم قبل أيام: "عالج ابنك خارج اليمن قبل أن يموت".

وأضاف: "وضع ابني في تدهور، وحالته تزداد سوءا يوما بعد يوم، والمرض يتفشى في جسده، وصرخاته لا تتوقف، ولا حول لي ولا قوة".

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