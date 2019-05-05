وزير الداخلية الإسرائيلي في مخبأ تحت الأرض

05 مايو 2019 - 09:34 ص

انتشرت صورة لوزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي على منصات التواصل الاجتماعي وهو يختبيء في قبو تحت الأرض.

وأظهرت الصورة وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي، أرييه درعي، برفقة عائلته، وهم مختبئون في قبو تحت الأرض، بمدينة بئر السبع بعد انطلاق صافرات الإنذار في المدينة.

وكانت المقاومة الفلسطينية، في وقت سابق من السبت، قد استهدفت لأول مرة بئر السبع التي تعد من أكبر وأقدم مدن فلسطين التاريخية، بعدة رشقات صاروخية.

وكان التصعيد قد بدأ أول أمس الجمعة، عندما أُصيب جنديان إسرائيليان برصاص ناشطين من غزة قرب الحدود، حيث رد جيش الاحتلال بضربة جوية أدت إلى مقتل ناشطين اثنين من حركة حماس.

كما قتل محتجان فلسطينيان آخران قرب الشريط الحدودي لقطاع غزة بنيران من قوات الاحتلال.



