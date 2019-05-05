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أعلنت لجنة الحكام، برئاسة عصام عبد الفتاح، أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري كالآتى:

مباراة بيراميدز والمصري، المؤجلة من الجولة رقم 30 للدوري الممتاز، سيديرها طاقم حكام من رومانيا مكون من سباستيان كونستانتين حكما للساحة ويعاونه فلاديمير اوزريك والكسندر سيراي، وفيسنيك هوارتيو حكماً رابعاً.

مباراة الأهلى والنجوم بالدورى اليوم الأحد إلى الحكم الدولى محمد الحنفى.

ويدخل المارد الأحمر المواجهة حاملاً المركز الثاني برصيد 63 نقطة، كما يدخل النجوم حاملا المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.


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