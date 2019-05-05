» نقيب الزبالين: بنضف البلد ومحدش حاسس بينا

05 مايو 2019 - 09:21 ص

أكد شحاتة المقدس، نقيب جامعي القمامة، أن هناك مليون شخص يعملون في هذه المهنة على مستوى القاهرة الكبرى والتي تضم القليوبية والجيزة، يعملون في الجمع والنقل وإعادة التدوير.

وأضاف المقدس، في لقاء مع برنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على قناة "بي بي سي" أن كل طن قمامة يوفر 11 فرصة عمل.

وتابع نقيب جامعي القمامة، أن هناك 2 مليون آخرين يعملون في المهنة خارج القاهرة الكبرى في باقي محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن أفرع النقابة موجودة في العديد من المحافظات، معقبا: "بتنضف البلد وجيوبنا نضيفة، محدش حاسس بينا وبمجهودنا، رواتبنا متكفيناش موصلات".