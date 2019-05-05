» فنان شهير: أصبت بجلطة دماغية وستلاحظون هذا في أعمالي

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صلاح عبدالله
صلاح عبدالله

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صلاح عبدالله

كشف الفنان صلاح عبدالله أسباب "زكة" القدم التي ظهرت في بعض أعماله الفنية خلال الفترة الأخيرة .

و كتب صلاح عبد الله عبر حسابه بموقع Facebook: "#سِر_الزَكّة البعض سألني مؤخرا بأدب واستحياء عن سر الزكة الواضحة في حركتي بِـ#عائلة_الحاج_نعمان وِ #قيد_عائلي وأنا واثق أن الكثيرين من الأحبة المتابعين عارفين السر، وآخرين منعهم ذوقهم من السؤال خشية إحراجي أو سألوا بناتي وأصدقائي المقربين من ورايا".

وتابع: "في كل الأعمال التي شاركت فيها بعد 5 / 7 / 2010، الزكة موجودة، وهذا التاريخ حفظته عن ظهر قلب، لإنه تاريخ الجلطة الدماغية التى أكرمني بها الرحمن ولم يبقى منها غير هذه الزكة وبعض الآثار الأخرى التى أستطعت بفضل الله التعامل معها، وقبل التاريخ هدا كنت أمشي وأجري بشكل عادي، والدليل مثبت في أفلام ومسلسلات كثيرة قبل الجلطة".

وأضاف: "هذا كان أصعب يوم في حياتي، بعد الفحوصات وجدت نفسي أجلس على كرسي متحرك وحولي كل الأحبة الصادقين المخلصين يحاولون منع دموعهم لكنهم لم يقدروا على ذلك، والأطباء يحاولون إقناعي بأني سأتمكن من المشي مرة أخرى، في الحقيقة لم أعد كما كنت، ولكن بفضل الله وكرمه وإرادته تمكنت من الوقوف والعودة للعمل".

واختتم كاتبا: "مازلت أحبكم وسأبقى كذلك، وهذا ما جفعني للبوح بسر الزكة، من الممكن أن تجدوا بين السطور شيء مفيد يجدد آمالكم في الحياة".

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