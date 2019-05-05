05 مايو 2019 - 09:01 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 5 مايو.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 17.12 جنيه للشراء، 17.22 جنيه للبيع.

فيما سجل في بنك مصر 17.12 جنيها للشراء، و17.22 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 17.11 جنيه للشراء 17.24 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 17.12 جنيه للشراء 17.22 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر 17.12 جنيه للشراء 17.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 17.12 جنيه للشراء 17.22 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 17.12 جنيه للشراء 17.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 17.12 جنيه للشراء 17.22 جنيه للبيع.