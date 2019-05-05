"دا تلكيك فاضي"..سؤال يغضب"آمنة نصير"علي الهواء

05 مايو 2019 - 08:48 ص





استنكرت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، دعوات البعض لخلع الحجاب قائلة :" إن الاحتشام لدى المرأة المصرية ليس فقط في المظهر الخارجي.



وأضافت "نصير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن احتشام المرأة لا يخفي جمالها، وإنما هو يخفي عن العين ما تريد أن تقتحمه، مؤكدة أن المرأة يجب أن تحرص على الاحتشام، حيث أنه جزء من كرامتها.



وتابعت أن المرأة يمكنها أن تلبس ما تختاره، بشرط ألا يصف، أو يشف، أو يلفت النظر، مطالبة كل امرأة أن تلتزم بالشكل المحتشم.



وعن ما تردده بعض السيدات أن يخلعن الحجاب ويلتزمن بالشكل المحتشم، عقبت: "ده تلكيك فاضي، لا أحب الاسترسال فيه، من شاء يحتشم، ومن لم يشأ هناك عقاب يوم القيامة، يحاسب الله فيه من لم يطع أوامره".

