محمود سعد: "بتعملوا فينا كدا ليه"

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أكد الإعلامي محمود سعد، أن هناك العديد من الشكاوى الواردة من المعلمين بشأن مسابقة وزارة التربية والتعليم. 

وأضاف "سعد"، خلال تقديمه برنامج "باب الخلق" على فضائية "النهار"، أن وزارة التعليم أجرت مسابقة للمعلمين تقدم لها 450 ألف شخص، وتم تصفيتهم لـ36 ألف معلم، منوهًا بأنه تم تدريبهم وعمل عقود مؤقتة لهم لمدة شهرين، مستنكرًا أن يتم إجراء مسابقة جديدة للمعلمين قائلا: "شيء لا يصدقه عقل".
وتابع "سعد"، مخاطبًا وزارة التعليم: "هؤلاء المعلمين تم تدريبهم على حسابكم، والمواطن الذي يستطيع تجهيز أوراق التقديم للمسابقة يستحق الحصول على جائزة الدولة التقديرية، الناس حالتها كرب، ليه بتعملوا في الناس كدا، بتعملوا فينا كدا ليه، الناس بتهاتي، ودول آلاف الأسر واشتغلوا خلاص، حلم ومستقبل واستقرار 30 ألف مواطن بيتغير بقرار". 

وأكد الدكتور محمد عمر‏،‏ نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين‏،‏ أن الوزارة قاربت علي الانتهاء من شروط مسابقة التعيينات الجديدة للمعلمين‏،‏ التي ستنتهي خلال أيام‏،‏ وسيتم عرضها علي مجلس الوزراء في أول اجتماع عقب الانتهاء منها‏،‏ علي أن يتم الإعلان عنها خلال شهر يوليو المقبل‏.‏ 

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن مسابقة التعيينات الدائمة تحتاج إلي درجات مالية توفرها الدولة للعمل كمعلمين مساعدين بالشراكة مع وزارات المالية والتخطيط والتنمية الإدارية لتوفير الدرجات، والتوافق علي جميع الجوانب المالية والقانونية قبل الإعلان عن المسابقة إلي جانب استمرار التعيينات المؤقتة لحالات الإجازات المؤقتة لرعاية الأسرة والمرضي والإعارات الخارجية للمعلمين وإجازات الوضع ورعاية طفل وككل الإجازات المؤقتة التي حددها القانون. 

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