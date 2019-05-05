شاهد.. عشرات الأسر تعيش في مخابئ الإسكندرية

05 مايو 2019 - 08:29 ص





عرض برنامج "كاميرا دائرة الحدث"، المذاع على قناة الحدث الفضائية، تقريرًا تليفزيونيا عن مخابئ الجلاء في الإسكندرية، وحوالي 40 أسرة مازالت تعيش فيها.



وأوضح التقرير أن هذه المخابئ كانت مخصصة للمواطنين للاحتماء بها من الغارات أثناء عدوان 1967، إلا أنها مع مرور الزمن أصبحت تأوي الذين تم إزالة منازلهم.



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