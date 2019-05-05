» مميش: "إحنا قادرين على كل حاجة"

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أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن حفر الأنفاق نفذه المصريون الأقوياء وتم خلال 540 يومًا، قائلا: "عملنا حاجات كتيرة في هذا الوقت القياسي".

وأضاف "مميش"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على قناة "أون إي" الفضائية: "إحنا قادرين على كل حاجة محدش يقلل من قدرتنا على النجاح أبدًا".

 ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس بالإسماعيلية، ضمن المشروعات القومية التى يفتتحها الرئيس بالإسماعيلية.

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