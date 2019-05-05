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الديهي: كارثة كبرى حدثت باتفاقية المناخ

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أجرى الإعلامي نشأت الديهي، جولة بمحيط نهر "بوتوماك" الموجود بولاية واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من مشكلة في هذا النهر حيث يبدو ملوثا، لأنه يتم إلقاء بقايا الصرف به.

وتابع أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من مشكلة في قضايا التلوث والمناخ، حيث أن نهر "بوتوماك" يبدو ملوثا أكثر من نهر النيل.

وعقب الإعلامي علي المشهد قائلا: "الحضارة الأمريكية تقوم على أنقاض العالم وراحته، أمريكا ترفض الالتزام بشروط تلوث البيئة ومعدلات التلوث والانبعاث الحراري، حيث أن انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاقية المناخ يعد كارثة كبرى".

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