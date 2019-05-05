» روايات غريبة عن عمليات تهريب المخدرات

05 مايو 2019 - 07:41 ص





كشف اللواء أركان حرب أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، عن تفاصيل أغرب عملية في تهريب المخدرات، قائلا :" بعض عمليات التهريب تتم داخل خلاطة أسمنتية، حيث اشتبهت عناصر حرس الحدود في وجود لحام حديث في قاعدة الخلاطة، وبفحصه تبين وجود مخزن داخل القاعدة به كميات ضخمة من مخدر البانجو.



وأضاف في حوار خاص ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، مع الدكتور محمد الباز، أن هناك حالة أخرى غريبة وهي محاولة تهريب المخدرات بين عجلات إحدى السيارات، وشكت عناصر حرس الحدود في شكل إحدى العجلات، لأنها كانت بأبعاد ومواصفات مختلفة عن المعتاد، وتم ضبطها.



وتابع قائد قوات حرس الحدود، أن هناك مهربين آخرين لجأوا لتهريب المخدرات داخل تجويف "عتبات بناء" أسمنتية.

