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بومبيو: ندعم الحكومة العراقية وسياستها الخارجية

عرب وعالم

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

المصريون ووكالات

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أكد وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، السبت، لرئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي دعم بلاده للحكومة العراقية وسياستها الخارجية، فيما شدد عبد المهدي على رغبة العراق بنقل التكنولوجيا والخبرات الامريكية الى العراق.وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أن "رئيس مجلس الوزراء تلقى مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو"، مبيناً أن "عبد المهدي استعرض نتائج جولته الاوربية والملفات المهمة الاخرى ذات الاهتمام المشترك".
وشدد بومبيو خلال الاتصال، على "دعم الولايات المتحدة للحكومة العراقية وسياستها الخارجية"، مرحبا "بأخذ العراق دوره وموقعه الكبير في المنطقة وبتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين البلدين".
من جانبه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى "أهمية تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين وتعميق العلاقات الاقتصادية ورغبة العراق بنقل التكنولوجيا والخبرات الامريكية الى العراق وخلق فرص عمل داخل العراق وتطوير القطاعات الحيوية فيه".
ولفت إلى "أهمية تعزيز جهود الطرفين لحسم المفاوضات النهائية وتوقيع مشروع "الحزمة الواحدة" مع شركة إكسون موبيل الأمريكية لتطوير قطاع الطاقة العراقي". 

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