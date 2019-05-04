جيش الاحتلال: لا نية لوقف الهجمات على غزة حاليا

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قال مصدر عسكري إسرائيلي، السبت، إن تل أبيب "لا تنوي وقف هجماتها الواسعة على قطاع غزة حاليًا".
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن المصدر الذي وصفته بالكبير، دون الكشف عن اسمه؛ أن الجيش الإسرائيلي "أمام تحدي النّيل من مطلقي القذائف" من القطاع.
وأضاف أن الجيش قصف السبت مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية، لتصنيع "وسائل قتالية".
وتابع أن الغارات ركزت على أهداف تابعة لحماس والجهاد والإسلامي، "لتدفيع الحركتين الثمن"، بحسبه.
بدوره، زعم متحدث الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، قصف مبنى يستخدم كمقر لـ"الاستخبارات العسكرية والأمن العام التابع لحركة حماس"، في حي ??الرمال?? بغزة??.
والسبت، استهدفت مقاتلات إسرائيلية مبنى من 7 طوابق يضم مكتب وكالة "الأناضول" بـ5 صواريخ على الأقل، ما تسبب في تدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.
ومكتب الأناضول، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عام 2012، يعمل فيه 11 صحفيا ضمن 3 أقسام هي الأخبار والصور والفيديو.
وصباح السبت، اندلعت موجة تصعيد، قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عدة أهداف في غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين بجروح مختلفة، فيما ردت فصائل المقاومة برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.
كما أصيب 23 مستوطنًا إسرائيليا نقل 4 منهم للمستشفى بينهم حالة "خطيرة" والآخرين حالتهم بين متوسطة وطفيفة، جراء الصواريخ الفلسطينية المنطلقة من غزة تجاه عدد من المستوطنات، ردا على الغارات الإسرائيلية.
ولاحقًا أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة شهداء السبت إلى 5 والجرحى إلى 40.
والجمعة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 51 آخرين، جراء قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة العودة. 

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