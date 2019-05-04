أبومازن: الصمت يشجع إسرائيل على مواصلة عدوانها بغزة

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أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، "العدوان الاسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة"، معتبرا أن "الصمت على جرائم إسرائيل وانتهاكاتها للقانون الدولي، يشجعها على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".
وطالب عباس المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
تصريحات الرئيس الفلسطيني جاءت على خلفية التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، الذي أسفر منذ صباح السبت، 3 فلسطينيين، بينهم طفلة وسيدة، وإصابة 12 آخرين بجروح.
وصباح السبت، اندلعت موجة تصعيد، قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عدة أهداف في غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين بجروح مختلفة، فيما ردت فصائل المقاومة برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.
كما أصيب 23 مستوطنًا إسرائيليا نقل 4 منهم للمستشفى بينهم حالة "خطيرة" والآخرين حالتهم بين متوسطة وطفيفة، جراء الصواريخ الفلسطينية المنطلقة من غزة تجاه عدد من المستوطنات، ردا على الغارات الإسرائيلية.
ولاحقًا أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة شهداء السبت إلى 3 والجرحى إلى 12.
والجمعة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 51 آخرين، جراء قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة". 

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