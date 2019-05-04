دعوة عربية لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة

04 مايو 2019 - 10:10 م

طالبت الجامعة العربية، السبت، المجتمع الدولي، توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على قطاع غزة.



جاء ذلك في بيان للجامعة، على خلفية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.



وحث البيان، الأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية، ولجان حقوق الإنسان في العالم تحمل المسئولية في توفير الحماية للشعب الفلسطيني.



كما طالب بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارا يقضي بالعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.



لكن القرار لم يجد طريقه للتنفيذ حتى الآن، بسبب رفض إسرائيل، التي تحظى بدعم أمريكي.



وفي وقت سابق دمرت مقاتلات إسرائيلية، مبنىً وسط قطاع غزة، يضم مكتب وكالة الأناضول.



وأفاد مراسل الأناضول أن المقاتلات استهدفت المبنى المكون من 7 طوابق بـ5 صواريخ على الأقل، ما تسبب بتدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.



وصباح السبت، اندلعت موجة تصعيد، قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عدة أهداف في غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين بجروح مختلفة، فيما ردت فصائل المقاومة برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.



كما أصيب 23 مستوطنًا إسرائيليا نقل 4 منهم للمستشفى بينهم حالة "خطيرة" والآخرين حالتهم بين متوسطة وطفيفة، جراء الصواريخ الفلسطينية المنطلقة من غزة تجاه عدد من المستوطنات، ردا على الغارات الإسرائيلية.



ولاحقًا أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة شهداء السبت إلى 3 والجرحى إلى 12.

