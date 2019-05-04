الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بالحفاظ على علاقاتنا مع إيران

04 مايو 2019 - 10:00 م

أعلن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، التزامهم بالحفاظ على العلاقات المالية والتجارية مع إيران، رغم العقوبات الأمريكية.



جاء ذلك في بيان مشترك، السبت، لممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، ووزراء الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، والألماني هيكو ماس، والبريطاني جيريمي هنت، حول الاتفاق النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية.



انتقد البيان عدم تمديد الولايات المتحدة فترة الإعفاء للدول المعفية من العقوبات الأمريكية على إيران والعقوبات المفروضة على الأنشطة النووية المدنية الإيرانية.



وأعرب البيان عن قلق الدول المذكورة من عدم تمديد الولايات المتحدة فترة الإعفاء للدول المعفية من العقوبات الأمريكية على إيران والعقوبات التي فرضتها واشنطن على الأنشطة النووية المدنية الإيرانية.



وأشار البيان إلى أن إيران عنصر مهم في الاتفاق النووي، وأضاف: نحن نشعر بالأسف جراء العقوبات الأمريكية. سنظل ملتزمين بالاتفاق النووي حتى بلوغ هدفه، لاسيما وأن الاتفاق زاد من الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.



وشدد البيان على التزام البلدان الأطراف في الاتفاق النووي بالحفاظ على العلاقات المالية والتجارة مع إيران، والشركاء الأوروبيون مصممون على تفعيل آلية خاصة، من أجل الحفاظ على التجارة المشروعة مع إيران.



وفي 8 مايو 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيد البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات الغربية عن طهران، والمُوقع بين الأخيرة والمجتمع الدولي في 2015.



وأعقب خطوة ترامب، إعلان الخارجية الأمريكية، في 21 مايو/آيار الماضي، عن 12 شرطا لعقد اتفاق جديد مع إيران.

