أول ظهور لـ«صلاح» بعد إصابته بمباراة نيوكاسل

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نشر مشجعي ليفربول، على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع مصور يرصد لحظة خروج محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى، بشكل طبيعي لاستقلال أتوبيس النادي، وسط تشيجع كبير من الحضور الجماهيري الضخم للاطمئنان عليه، بعد إصابته في مباراة نيوكاسل.
وظهر «صلاح» في الفيديو، وهو يحمل حقيبة ملابسه ويستعد لركوب الأتوبيس وسط هتاف جماهير ليفربول له.
وكتب زياد منصور مراسل قنوات "بي إن سبورت" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": شاهدت للتو نجمنا محمد صلاح يسير بشكل عادي خارجًا من الغرفة الطبية في ملعب سانت جيمس بارك، إن شاء الله خير.
وخرج صلاح من المباراة في الدقيقة 73 ونزل بدلًا منه ديفوك أوريجي بعد اصطدام حارس نيوكاسل برأس محمد صلاح في كرة مشتركة.
ومن جانبه، أكد يورجن كلوب، المدير الفني للفيربول، أن إصابة صلاح بسيطة، قائلا، "صلاح بخير، وتابع المباراة في غرفة الملابس،سنجري فحوصات بكل تأكيد للتعرف على حجم الإصابة"
وكان صلاح إصطدم بقوة مع حارس نيوكاسل خلال المباراة مما أسفر عن خروجه من المباراة باكيًا، وعجز عن استكمال اللقاء ليدخل بدلًا منه أوريجي صاحب هدف الفوز للريدز في المباراة المُثيرة أمام نيوكاسل.
سجل أهداف ليفربول كل من: فان ديك في الدقيقة 13 ومحمد صلاح في الدقيقة 28 وديفوك أوريجي في الدقيقة 86، بينما سجل هدفي نيوكاسل كل من: كريستيان أتسو في الدقيقة 20 وروندون في الدقيقة 54.


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