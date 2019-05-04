عماد السيد: «الإصرار» سلاح لاعبي الزمالك لعبور النجم

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نجم الأهلي السابق يكشف سر اهتزاز الزمالك الفترة الماضية

المصريون

الزمالك

النجم

عماد السيد

أكد عماد السيد حارس مرمي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن جميع اللاعبين في حالة تركيز كبيرة، وهدفهم تحقيق نتيجة ايجابية أمام النجم الساحلى التونسى، رغم صعوبة المواجهة فى ظل استغلال المنافس عامل الأرض والجمهور.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي غدا الأحد، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى البطولة الكونفدرالية، حيث فاز الأبيض فى الذهاب ببرج العرب بهدف نظيف سجله كهربا.

وأضاف حارس الزمالك خلال المؤتمر الصحفى، أن هناك حالة من الإصرار لدى اللاعبين على حصد بطاقة التأهل لنهائى الكونفدرالية الأفريقية من قلب الملعب الأولمبى بسوسة، قائلاً: "سوف نخوض المباراة بهدف اسعاد الملايين من جماهير القلعة البيضاء، والتي تنتظر التواجد فى مباراة النهائي".


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