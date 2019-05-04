بشرى للشباب المحبوسين.. عفو رئاسي قريبًا

حسن علام- متابعات
كشفت مصادر مطلعة، السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيصدر قريباً عفو رئاسي عن عدد من الشباب المحبوسين، بحسب مواقع إخبارية محلية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، على إنشاء لجنة للعفو الرئاسي عن المسجونين، بعدما طلب منه الدكتور أسامة الغزالي حرب، الإفراج عن الشباب المصري الذي لم ينتهج عنفًا أو يتم الحكم عليه في أحكام جنائية لها علاقة بالعنف.
وشكلت لجنة للعفو الرئاسي، من الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيسًا، ومحمد عبد العزيز عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى النائب طارق الخولي والكاتبة نشوى الحوفي عضو المجلس القومي للمرأة، وكريم السقا.
فجر03:40 ص
فجر
03:41
شروق
05:13
ظهر
11:57
عصر
15:35
مغرب
18:41
عشاء
20:11