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الأهلي يقرر منع «بريزنتيشن» من دخول مباريات الدوري

الرياضة

بريزنتيشن
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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب منع شركة بريزنتيشن من دخول المباريات المملوكة للنادي في بطولة الدوري العام، بداية من مباراة الأهلي وسموحة المقبلة.

وكان مجلس الإدارة قد عقد اجتماع  برئاسة محمود الخطيب اليوم السبت اجتماعا ناقش خلاله العديد من الملفات استكمالا لجلسة المجلس السابقة.

واتخذ القرارات التالية:

نظرًا لتأخر شركة بريزنتيشن في سداد قيمة الأقساط المستحقة للنادي مقابل عقد حقوق الرعاية والبث التليفزيوني، وعدم استجابة الشركة للخطابات التي سبق أن أرسلها النادي للشركة بشأن سداد تلك المستحقات والغرامات المرتبة عليها، فإن الأهلي مضطر لمنع الشركة من الدخول المباريات المملوكة للنادي في بطولة الدوري العام، بداية من مباراة الأهلي وسموحة والمقرر إقامتها بتاريخ 11ـ 5ـ 2019، وذلك لحين سداد الشركة لجميع مستحقات النادي المتأخرة عن الفترة الماضية للحقوق الممنوحة للشركة.

كما قرر المجلس إسقاط عضوية الأعضاء الذين لم يجددوا العضوية لمدة 3 سنوات، وذلك وفقًا للائحة النادي الجديدة.

واستعرض المجلس ما توصلت إليه اللجنة المسئولة عن مصيف النادي الجديد في الساحل الشمالي، وقام بتشكيل لجنة برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي؛ للبحث عن آلية إدارة المصيف وفقًا لمعايير وضوابط النادي.. على أن يتم خلال 48 ساعة الكشف عن إجراءات حجز المصيف من خلال القرعة العلنية والأسعار الخاصة بالحجز مع منح الأولوية للأعضاء الذين لم يوفقوا في حجز مصيف النادي بمرسي مطروح.

كما وافق المجلس على إقامة دورة رمضانية لكرة القدم لأعضاء النادي في المراحل العمرية المختلفة على أن يُعلن عن تفاصيل الدورة خلال الأيام القليلة القادمة.

واستمع المجلس إلى رؤية محمد الصبار مستشار مجلس الإدارة لتكنولوجيا المعلومات، وحازم هاني مستشار المجلس لقطاع الموارد البشرية فيما يتعلق بتحديث هيكلة الأهلي تكنولوجيًا، وإكساب العاملين مهارات تتفق وتتسق مع تكنولوجيا العصر.


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