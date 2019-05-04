وكيل «دفاع النواب»: لهذه الأسباب.. البرلمان يؤيد مد حالة الطوارئ

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أقر مجلس النواب اليوم بالأغلبية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
كان السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25 أبريل.

وشمل القرار في مادته الثانية أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

كما جاء في المادة الثالثة من القرار أن يفوض رئيس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

وتتضمن المادة الرابعة من القرار أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادر من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

وقال اللواء أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ونائب رئيس "ائتلاف دعم مصر"، إن "البرلمان وافق اليوم بالأغلبية الكاسحة على قرار الرئيس بمد حالة الطوارئ نتيجة الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد".

وأضاف العوضي لـ"المصريون"، أن "مد حالة الطوارئ لا يتعارض مع الحريات وحقوق الإنسان في مصر على الإطلاق، فالمواطن في مصر يعيش في حرية كاملة ولا يوجد حالات خارج القانون في مصر".
وأكد أن قرار "مد حالة الطوارئ جاء لمساعدة الجيش والشرطة في حربهم ضد الإرهاب خاصة في سيناء وما تتعرض له أرض الفيروز من أعمال إرهابية".
وأشار إلى أن "القوات المسلحة مكلفة بحماية الأمن القومي المصري وهي الدرع القوي للشعب المصري ولا بد من اتخاذ قرارات قوية كمد حالة الطوارئ بما يساعد الجيش المصري العظيم على تنفيذ مهامه في دحر الإرهاب والتطرف من مصر".


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