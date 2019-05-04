الفصائل الفلسطينية تتوعد الاحتلال بـ"رد موسع"

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قالت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية، السبت، إن ردها سيتوسع لمدينتي أسدود وبئر السبع في حال تمادى العدو (إسرائيل) بقصف غزة.

جاء ذلك في بيان لغرفة العمليات المشتركة (تضم الأجنحة العسكرية للفصائل بغزة) اطلعت عليه "الأناضول".

وأضافت: "المقاومة استهدفت عسقلان وأوفاكيم وكريات جات (مدن ومستوطنات محاذية لغزة) برشقات صاروخية ردا على استهداف الاحتلال للبنايات السكنية".

وأفاد مراسل وكالة "الأناضول" بأن المقاتلات استهدفت المبنى المكون من 7 طوابق بـ5 صواريخ على الأقل، ما تسبب بتدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.

صباح السبت، اندلعت موجة تصعيد، قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عدة أهداف في غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين بجروح مختلفة، فيما ردت فصائل المقاومة برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

كما أصيب 23 مستوطنًا إسرائيليا نقل 4 منهم للمستشفى بينهم حالة "خطيرة" والآخرين حالتهم بين متوسطة وطفيفة، جراء الصواريخ الفلسطينية المنطلقة من غزة تجاه عدد من المستوطنات، ردا على الغارات الإسرائيلية.

ولاحقًا أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة شهداء السبت إلى 3 والجرحى إلى 12.

والجمعة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 51 آخرين، جراء قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة".


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