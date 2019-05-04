» 5 قرارات هامة لمجلس الأهلي.. تعرف عليها

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المصريون

الاهلى

الخطيب

اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عددآ من قرارات بعد انتهاء الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة .

وجاءت أبرز القرارات كالتالي :

-التصديق علي قرارات اجتماع المجلس السابق

- اسقاط عضوية الأعضاء الذين لم يجددوا العضوية منذ 3 سنوات مع الاحتفاظ بحقوقهم في استعادة العضوية من خلال الإجراءات المدونة في اللائحة.

-اقامة دورة رمضانية لأعضاء النادي لجميع الأعمار السنية ، وهيعلن عن تفاصيلها لاحقآ.

-استعراض ما توصلت اليه اللجنة فيما يخص مصيف النادي في الساحل الشمالي، مؤكدين أنه لم يتم توزيع مواعيد المصيف علي أعضاء بعينها كما تردد ، وخلال 48 ساعة سيتم اجراء قرعة علانية وكذلك اعلان كافة التفاصيل، وتشكيل لجنة برئاسة العامري فاروق لبحث توفير شاطيء خاص لاعضاء النادي،

-مجلس الأهلي استمع لمستشار المجلس لتكنولوجيا المعلومات لهيكلة النادي وفقآ لأحدث الطرق العالمية.

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