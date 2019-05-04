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"الأعلى للدولة" الليبي: حفتر وراء الهجوم على سبها

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المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر

وكالات

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قال المجلس الأعلى للدولة الليبي، السبت، إن طمع اللواء المتقاعد خليفة حفتر في السلطة تسبب في حدوث فراغ أمني في المنطقة الجنوبية، استغله "الإرهابيون" في تنفيذ هجوم بمدينة سبها.

وفي وقت سابق السبت، قال عميد بلدية سبها (جنوب) حامد الخيالي، لوكالة "الأناضول" إن مسلحين يعتقد أنهم تابعين لـ"داعش" هاجموا معسكرا للتدريب يضم سجنًا، ما أسفر عن مقتل 9 جنود تابعين لقوات حفتر، وفرار نحو 200 سجين.

وأضاف المجلس، في بيان له على خلفية هجوم نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي بمدينة سبها جنوبي البلاد، أنه يدين الهجوم على المعسكر التدريبي بسبها، ويتابع بقلق شديد الأوضاع الأمنية المتردية في منطقة الجنوب.

وأشار إلى أن طمع حفتر في السلطة تسبب في إفشال كل محاولات تأمين المنطقة الجنوبية.

وأوضح أن ما فاقم الأمر في الجنوب هو العدوان على العاصمة طرابلس الذى أدى إلى فراغ أمني كبير ساهم في زيادة انتشار العناصر الإرهابية.

وفي 4 أبريل الماضي، أطلق حفتر الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس مقر حكومة "الوفاق"، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين، غير أن قواته لم تحقق أهدافها حتى اليوم وتعرضت لعدة انتكاسات في أكثر من محور.

ودعا المجلس كافة الجهات المعنية إلى توحيد الجهود من أجل القبض على هولاء المجرمين ووضع خطة شاملة لإحلال الأمن في المنطقة.


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