بنكان مصريان ضمن أكبر 30 مصرفا في الشرق الأوسط وإفريقيا

04 مايو 2019 - 07:55 م



قالت "ستاندرد أند بورز" وكالة التصنيف الائتمانى، إن بنكى الأهلى ومصر بين أكبر 30 بنكًا من حيث حجم الأصول على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وارتفع ترتيب أكبر بنكين حكوميين فى التصنيف السنوى للوكالة، خلال 2018، ليحتل الأهلى المركز الـ13 متقدمًا مركزًا واحدًا عن ترتيبه العام الماضى، بعدما بلغ إجمالى أصوله نحو 86.3 مليار دولار.

وجاء بنك مصر فى المرتبة 25 بدلًا من 28 العام الماضى متقدمًا 3 مراكز، بحجم أصول يقترب من 49.5 مليار دولار.

وأكدت ستاندرد أند بورز أن السعودية هى موطن أكبر مؤسسات مصرفية فى المنطقة، بنحو 7 مصارف تمتلك أصول تصل قيمتها إلى 513 مليار دولار، يليها جنوب إفريقيا التى يعمل بها 5 بنوك يبلغ إجمالى أصولهم 466 مليار دولار.

