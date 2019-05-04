البنك الأهلي: صندوق استثمار برأسمال 100 مليون دولار بشراكة إماراتية

04 مايو 2019 - 07:53 م



وقع البنك الأهلي المصري من خلال مكتبه التمثيلي بدبي، ومجموعة إن بي إف الإماراتية عقد شراكة لإنشاء صندوق استثماري للرعاية الصحية بقيمة 100 مليون دولار.

وقال حسين طنطاوي، رئيس شركة البنك الأهلي بمركز دبي المالي، إن الشراكة تتضمن تقديم البنك الأهلي المصري مبلغ 20 مليون دولار مع تولي مهمة جمع استثمارات بما يعادل 50 مليون دولار من خلال جذب مجموعة منتقاة من المستثمرين المتخصصين في الرعاية الصحية، بينما تساهم مجموعة أم بي إف كمساهم رئيسي بحصة تصل إلى 30 مليون دولار ليصبح إجمالي قيمة الشراكة 100 مليون دولار.

أضاف أنه سيتم أيضا تأسيس شركة ذات طبيعة خاصة لتشغيل وإدارة المستشفيات والأصول التي سيتم امتلاكها خلال تلك المشروعات.

