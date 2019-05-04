» «أجيري» يوجه ضربة قاتلة لـ«الحضري»

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عصام الحضرى

اجيري

رفض المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، انضمام عصام الحضري حارس مرمى النجوم، إلى قائمة الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

وعلل أجيري خال اجتماعه بأعضاء اتحاد الكرة: أن الضغط الإعلامي على جهاز المنتخب من الحضري لن يؤثر على قراره بشأن ضمه لصفوف الفراعنة، خاصة وأن عليه أن يمنح الفرصة لحراس آخرين، في ظل أن هناك وفرة في مركز حراسة المرمى.

وأشار أجيري: إلى أن الحضري لا يلعب مع فريقه بشكل منتظم، ولكن هذا ليس السبب الأساسي في استبعاده، وإنما يُفضل انضمام حراس أصغر سنًا، خاصة وأنه يسعى إلى النزول بمعدل الأعمار بالمنتخب.

يذكر أن عصام الحضري أعلن تراجعه عن الاعتزال الدولي عقب إعلان تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، ليعلن في وسائل الإعلام أنه تحت أمر المنتخب.


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