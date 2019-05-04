الإثنين أول رمضان في هذه الدول

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السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان الثلاثاء
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وكالات

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أكدت المحكمة العليا السعودية عدم ورود ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان ليلة السبت، وأعلنت أنها ستعقد جلسة أخرى الأحد للترائي، وستعلن ما ينتج عنها، في حين حددت تركيا الإثنين أول أيام الشهر الفضيل بالنسبة للمسلمين.

وقالت المحكمة العليا في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إنه لم يردها ما يثبت رؤية هلال رمضان، بعد جلسة الترائي التي عُقدت السبت.

وأكدت العليا السعودية أنها ستعقد جلسة أخرى، الأحد، للترائي وستعلن عما ستسفر عنه من نتائج بهذا الصدد.

وكانت قد أشارت وسائل إعلام سعودية عدة إلى تعذر رؤية هلال رمضان، خلال جلسة الترائي التي عُقدت السبت في عدد من مناطق المملكة.

من جانبها، ووفقا لحسابات فلكية أعلنت تركيا أن الإثنين هو أول أيام شهر رمضان، وفقا لما نشرته وكالة الأناضول التركية.

بدورها، أعلنت قطر، الإثنين أول أيام شهر رمضان، والأحد المتمم لشهر شعبان الجاري، وكذلك الحال بما يخص الكويت.


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