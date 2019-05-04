باريس سان جيرمان يتعادل إيجابيًا مع نيس

04 مايو 2019 - 07:31 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة مباراة باريس سان جيرمان أمام ضيفه فريقه نيس، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب "حديقة الأمراء"، فى إطار منافسات الجولة الـ 35 من الدورى الفرنسى.

تقدم نيس أولا عبر اللاعب إجنانيوس جانجو فى الدقيقة 46، قبل أن يسجل النجم البرازيلى نيمار هدف التعادل فى الدقيقة 60 من ركلة جزاء، وهو الهدف الـ 50 له مع الفريق الباريسى فى 57 مباراة خاضها مع الفريق منذ انضمامه من برشلونة الإسبانى صيف 2017.

وأهدر المهاجم الأوروجوايانى إدينسون كافانى ركلة جزاء لسان جيرمان فى الدقيقة 93 من زمن المباراة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 85 نقطة فى الصدارة بعد أن حسم رسميا اللقب فى الجولة قبل الماضية، فيما ارتفع رصيد نيس إلى 52 نقطة فى المركز السابع.