» الزمالك بـ«الأزرق» أمام النجم الساحلي

04 مايو 2019 - 07:09 م

انتهى الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام النجم الساحلي التونسي والمقرر لها مساء غدا الأحد بإياب نصف نهائي البطولة الكونفدرالية .

ومن المنتظر أن يرتدي الزمالك الزي الأزرق في المباراة وحارس المرمى باللون الأخضر فيما يرتدي فريق النجم الزي الأحمر والشورت الأبيض ويرتدي حارس المرمى الزي الأصفر.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على النجم الساحلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب الأحد الماضي.