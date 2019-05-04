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أتلتيكو مدريد يسقط أمام إسبانيول بثلاثية

الرياضة

اتلتيكو مدريد
اتلتيكو مدريد

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المصريون

أتلتيكو مدريد

اسبانيول

سقط أتلتيكو مدريد أمام إسبانيول، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

تقدم مدافع أتلتيكو مدريد دييجو جودين بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.

وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 52، تمكن بورخا إيجليسياس، لاعب إسبانيول من تسجيل الهدف الثاني، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الثالث عند الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 74 في المركز الثاني للدوري، بينما رفع إسبانيول رصيده إلى 48 نقطة في المركز السابع.


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