"الأوروبي لإعادة الإعمار" يعين نائبًا جديدًا لمكتب مصر

04 مايو 2019 - 06:42 م



أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعيين خالد حمزة نائبًا جديدًا لمدير مكتب البنك في مصر وسيتولى منصبه في الأول من مايو خلفًا لكاترينا بيورلين هانسن.

وحسب بيان للبنك ، سيعمل النائب الجديد على استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعملياته في البلاد، ودعم جانيت هيكمان، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك.

والتحق حمزة، الذي يحمل كل من الجنسية المصرية والبريطانية، بالبنك في 2012 كمصرفي أول في قطاع البنية التحتية، ويتمتع بخبرة واسعة في تصميم وتنفيذ مشاريع القطاعين العام والخاص وقاد مبادرات حوار السياسات الرئيسية للبنك في مصر.

وتعد مصر عضوا مؤسسا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء العمل في البلاد في 2012 استثمر البنك حتى الآن أكثر من 4.8 مليار يورو لتمويل 91 مشروعًا.

