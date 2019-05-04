  • السبت 04 مايو 2019
  • بتوقيت مصر08:00 م
بحث متقدم
محمد صلاح

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ونيوكاسل

السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان الثلاثاء

الإثنين أول رمضان في هذه الدول

"الختان"

الدولة والسلفيون والختان.. معركة المناطق الحساسة

قوات حفتر

السراج: حفتر يتقهقر

عملية جراحية (أرشيفية)

مستشفيات الغلابة .. من أمن العقوبة أساء العلاج؟

المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى

المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى

مبارك

صورة.. مبارك يحتفل بميلاده الـ91 مع حفيده وزوجته

قنوات فضائية

مسلسلات رمضان باشتراك 99 جنيهًا على 4 قنوات مصرية

بوتفليقة

اعتقال شقيق بوتفليقة ومديري المخابرات السابقين

4 فروق بين تنصيب السيسي وأردوغان

مصر تحذر تركيا في بيان رسمي

"الأوروبي لإعادة الإعمار" يعين نائبًا جديدًا لمكتب مصر

مال وأعمال

البنك الاوربي
البنك الاوربي

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

120 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى لمصر.. فيم ستُنفق؟

#

السيسى يعلن تدشين مركز الاتحاد الأفريقي بالقاهرة

#

3 أسباب وراء إنشاء مركز إعادة الإعمار والتنمية الإفريقي بمصر

#

50 مليون دولار قرضًا للبنك العربي الإفريقي من "الأوروبى"


أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعيين خالد حمزة نائبًا جديدًا لمدير مكتب البنك في مصر وسيتولى منصبه في الأول من مايو خلفًا لكاترينا بيورلين هانسن.
وحسب بيان للبنك ، سيعمل النائب الجديد على استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعملياته في البلاد، ودعم جانيت هيكمان، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك.
والتحق حمزة، الذي يحمل كل من الجنسية المصرية والبريطانية، بالبنك في 2012 كمصرفي أول في قطاع البنية التحتية، ويتمتع بخبرة واسعة في تصميم وتنفيذ مشاريع القطاعين العام والخاص وقاد مبادرات حوار السياسات الرئيسية للبنك في مصر.
وتعد مصر عضوا مؤسسا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء العمل في البلاد في 2012 استثمر البنك حتى الآن أكثر من 4.8 مليار يورو لتمويل 91 مشروعًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (12) الشريعة لن تحميك!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» «أجيري» يوجه ضربة قاتلة لـ«الحضري»
» الزمالك بـ«الأزرق» أمام النجم الساحلي
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا مفاجئًا للجميع
» 20 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة النجوم
» متحدث جيش الاحتلال: وما رميت إذ رميت
» إيران: العقوبات الأمريكية على النفط ستدمر استقرار السوق
» بايرن ميونخ يهزم هانوفر.. ويقترب من حسم «البوندسليجا»
» أسماء ضحايا برنامج "رامز فى الشلال "
» «لومير»: النجم الساحلي جاهز لمواجهة الزمالك
» المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
» موعد مباراة الترجي والوداد بنهائي الأبطال

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عشاء

    08:11 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة
الوهن العضلى