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«بوغطاس»: النجم قادر على التأهل لنهائي الكونفدرالية

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الزمالك

النجم الساحلى

أكد زياد بوغطاس، مدافع النجم الساحلي التونسي، أن فريقه قادر على تجاوز الزمالك والوصول لنهائي الكونفدرالية في ظل رغبة النادي في التتويج باللقب القاري.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على النجم الساحلي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية والتي أقيمت على ملعب برج العرب الأحد الماضي.

وقال بوغطاس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة :"نمتلك الرغبة والعزيمة من أجل التأهل، أطالب الجماهير بالحضور بأعداد غفيرة وتشجيع الفريق لتحقيق المكسب والحصول على بطاقة التأهل".

ومن المقرر أن يواجه الزمالك، فريق النجم الساحلي في إياب الدور قبل النهائي للكونفدرالية غدًا الأحد بسوسة.


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