القناة للسكر تبرم 3 عقود لإنشاء مصنع غرب المنيا بقيمة 5مليارات جنيه

04 مايو 2019 - 06:14 م



أبرمت شركة القناة للسكر، ثلاثة عقود بقيمة 5 مليارات جنيه لإنشاء مصنعها في غرب محافظة المنيا والذي تبلغ تكلفته الإجمالية مليار دولار ، ومن المخطط بدء إجراء تجارب التشغيل استعداداً لبدء الإنتاج مع موسم حصاد 2021 والذي يبدأ في شهر فبراير .

وقال إسلام سالم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالشركة على هامش توقيع العقود، إن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل مليار دولار موزعة بواقع 550 مليونا لاستصلاح وزراعة الأرض، بجانب 450 مليونا للأعمال الإنشائية بالمصنع.

وأضاف سالم، أن المصنع سيكون بطاقة 900 ألف طن سنوياً سيتم توجيهها للسوق المحلي، مما يوفر واردات قيمتها 90 مليون دولار، بينما سيتم تصدير منتجات ثانوية بقيمة 120 مليونا سنوياً.

وتابع أن المشروع سيتم تنفيذه على مساحة إجمالية 181 ألف فدان منها نحو 120 ألفا صالحة للزراعة، وتوفر نحو 40% من احتياجات المصنع من البنجر، على أن يتم توفير باقي احتياجات المصنع بنظام الزراعات التعاقدية مع المزارع المجاورة.

