» 20 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة النجوم

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة النجوم غدًا الأحد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 29 ببطولة الدوري العام.
وتضم قائمة الأهلي 20 لاعبا هم: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، ومحمد هاني وأحمد فتحي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول وحمدي فتحي وهشام محمد ووليد سليمان وصالح جمعة وعمرو السولية ورمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو وجونيور أجايي ووليد أزارو وصلاح محسن.
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